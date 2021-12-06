شاهد.. السودان تنتفض ضد العسكر

العالم – خاص بالعالم

الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من اكتوبر واتفاق البرهان وحمدوك فاقد للشرعية وتحاصره اسوار العزلة الشعبية ومصيره السقوط الكامل، هكذا تبلورت مليونية السادس من ديسمبر في كل شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة.

في شارع الستين وسط الخرطوم لم ترافق التظاهرات قوات امنية او عسكرية ولكن فجأة خرج بعض الركاب من احدي المركبات التي حاولت اجتياز الترس وهم يحملون اسلحة بيضاء لكن الثوار استطاعوا السيطرة علي الموقف.

وتحرك الاف المتظاهرين من مدينة امدرمان ليلتقوا بمتظاهري مدينة بحري وهم يهتفون بسقوط العسكر مطالبين بمدنية الدولة.

وحاول المتظاهرون اجتياز الكتل الخرسانية امام القصر الرئاسي الا ان القوات العسكرية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واستمرارًا للتظاهرات يعد الشارع السوداني لمليونية التاسع عشر من ديسمبر ذكري انطلاق شرارة الثورة السودانية التي اطاحت بنظام المخلوع عمر البشير.