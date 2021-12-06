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الامن العراقي يحبط مخطط لاستهداف مدينة الكاظمية

الامن العراقي يحبط مخطط لاستهداف مدينة الكاظمية
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، اعتقال "إرهابي" خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، وباشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن رجال الوكالة من القاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى اسواق مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضافت أن "عملية القبض تمت داخل إحدى الفنادق في مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام نفس اسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق".

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