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بيان للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي عن عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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