إرجاء مشروع استيطاني كبير في القدس الشرقية

العالم - فلسطين

واتخذت لجنة تخطيط إسرائيلية قرارا بعدم المضي قدما في المشروع، الذي حصل على موافقة أولية الشهر الماضي، وأشارت إلى الحاجة لدراسة بيئية، ولم تحدد اللجنة في بيانها جدولا زمنيا لمزيد من المناقشة.

ويعد المشروع خطوة لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة داخل الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس.

ونوقش المشروع المعروف باسم "عطروت"، يوم الأحد في اتصال بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون أن يذكر تفاصيل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن حث الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية، مشيرا إلى أن "دفع النشاط الاستيطاني" يمكن أن يقوض أي جهود للتفاوض على حل الدولتين.