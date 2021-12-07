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في جامعة "شريف" الصناعية"...

بدء مراسم يوم الطالب الجامعي في ایران برعاية رئيس الجمهورية

بدء مراسم يوم الطالب الجامعي في ایران برعاية رئيس الجمهورية
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

بدات صباح اليوم الثلاثاء مراسم يوم الطالب الجامعي برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي في جامعة "شريف" الصناعية بطهران.

العالم - ايران

وتفقد رئيس الجمهورية معرض منجزات المراكز البحثية والشركات المعرفية التابعة للجامعة والمقام تحت عنوان "محرك الابداع، تجسيد الثقة بالنفس".

وتعرف آية الله رئيسي خلال الزيارة على احدث منجزات الاساتذة والطلبة الجامعيين في جامعة "شريف" في مختلف مجالات الجوفضاء وصناعة السيارات والاتصالات والمياه والطاقة ومحطات الطاقة الشمسية والبيئة والزراعة والالكترونيات والادوية والمعدات الطبية.

وقدم الباحثون الشباب تقارير عن منجزاتهم وطرحوا مقترحاتهم لرئيس الجمهورية الذي اكد بدوره على دعم الحكومة للانشطة التكنولوجية.

ومن ثم اجتمع رئيس الجمهورية باساتذة الجامعة وحضر بين الطلبة الجامعيين حيث طرح مندوبو الطلبة آراءهم ووجهات نظرهم.

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