الامن البرلمانية: تعاون ايران والصين يثمر عن احباط الحظر الاميركي

العالم - ايران

وقال النائب عن اهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في الاشارة الى أهمية الزيارة المقبلة التي سيقوم بها وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان للصين: إن وضع وثيقة التعاون ذات الـ 25 عاما بين ايران والصين تتطلب خطوات من قبل الخبراء على مختلف الصعد الاقتصادية والطاقة وغيرها.

وعدّ تبادل الزيارات بين المسؤولين الايرانيين والصين بهدف وضع وثيقة الشراكة الاستراتيجية على حيز التنفيذ لذلك ينبغي التركيز الجاد على موضوع الاستثمارات المشتركة في سياق تنمية البلدين.

ولفت الى ان الصين وايران بلدان متناميان يستطيعان سد حاجاتهما الثنائية عبر التعاون المشترك واحباط الحظر الجائر.