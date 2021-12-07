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محمكة حقوق الإنسان الأوروبية تمنع بولندا من إعادة المهاجرين إلى بيلاروس

محمكة حقوق الإنسان الأوروبية تمنع بولندا من إعادة المهاجرين إلى بيلاروس
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، في قرار لها، إنه لا يجوز لسلطات بولندا إعادة المهاجرين إلى بيلاروس، إذا كانوا بالفعل على الأراضي البولندية.

العالم - أوروبا

بشكل إجمالي نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الفترة من 20 أغسطس إلى 3 ديسمبر 2021، في 47 شكوى لتطبيق تدابير الضمان المؤقتة بشأن الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية، تم تقديمها من قبل 198 طرفا.

تم تقديم 44 شكوى ضد بولندا، والباقي ضد لاتفيا وليتوانيا.

وأضافت المحكمة: "في معظم الطلبات التي ادعى فيها مقدمو الطلبات أنهم يتواجدون في بولندا وطلبوا عدم إعادتهم إلى بيلاروس، طبقت المحكمة القاعدة 39 وقضت بأنه لا يجوز طرد المتقدمين من بولندا إذا كانوا بالفعل على الأراضي البولندية".

وفي عدد من الحالات، دعت المحكمة الأوروبية، الحكومات أيضا إلى توفير الطعام والماء والملبس والرعاية الطبية لأصحاب الطلبات، ومنحهم اللجوء المؤقت إذا كان ذلك ممكنا.

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محمكة حقوق الإنسان الأوروبية تمنع بولندا من إعادة المهاجرين إلى بيلاروس