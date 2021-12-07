لبنان : استمرار استقبال طلبات المواطنين للحصول على المازوت الايراني المدعوم

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و تم ذلك في مركز الجمعية في منطقة برالياس شرق لبنان ، حيث عملت فرق العمل التابعة للجمعية على تنظيم عملية استقبال الطلبات، واستلام المبالغ وتسليم الإيصالات.

وقال، رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان اليوم الثلثاء هذه المساعدة سيكون لها الأثر الكبير على أهلنا، والإقبال خلال الأيام التي حددناها لاستقبال الطلبات كان كبيرا جدا، وتم استقبال كل القاطنين في البقاع عموما وبرالياس خصوصا.

وأكد القطان أن هذه الخطوة ترسخ التكافل والتعاون بين فئات المجتمع لما فيه مصلحة البلد والمواطن، واعتبر أن هذه الخطوة من قيادة حزب الله لاقت ترحيبا كبيرا عند الناس لأن كل البقاعيين هم بحاجة للتدفئة في الشتاء، فتأتي هذه المساعدة لتخفف من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.

و في السياق باشرت فرق حزب الله في قضاء الهرمل شرق لبنان عملية توزيع قسائم المازوت الإيراني المدعوم على المنازل في أحياء المدينة، وقرى القضاء حيث من المفترض أن تستفيد 17ألف وحدة سكنية من هذه المادة لغرض التدفئة.

وأكد مسؤول ملف مشروع التدفئة لحزب الله في قطاع الهرمل سمير اسكندر أنه بعد استكمال المرحلة الأولى من تفريغ صهاريج المازوت في المحطات المتعاقد معها ، بدأت عملية توزيع القسائم عبر مسؤولي الأحياء على الأهالي بشكل سلس ومنتظم، بنسبة عشرة بالمئة يوميا تفاديا للتزاحم على محطات الوقود، داعيا الأهالي الذين يودون الإستفادة من المازوت الإيراني المدعوم الانتظار في منازلهم التي سيصل إليها مسؤولو الأحياء في حزب الله، وأن الجميع سيستفيد من المادة خلال الأيام القليلة المقبلة..

وقد استلمت محطات الوقود المعتمدة قي القضاء على كمياتها من المازوت الإيراني المدعوم، وبدأت بتسلم القسائم والتعبئة بوتيرة عالية للأهالي إن في المحطات أو عبر النقل إلى المنازل بكلفة متواضعة، وان المازوت سيصل الى الاهالي بعد تسليمهم القسيمة بيومين أو ثلاثة بأقصى حد كل بدوره.