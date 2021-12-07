مناورات نتنياهو الأخيرة لإستمرار حضوره في الإعلام الاسرائيلي

العالم - الاحتلال

جاء ذلك في رسالة بعث بها آشر حايون، رئيس مكتب نتنياهو، إلى يائير بينس، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي مناورة اعلامية، طالب نتنياهو بتمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر، بزعم أنهم "هدف صريح للاغتيال" من جانب إيران ودول معادية أخرى، حسب تعبيره.

وأكدت مصادر مطلعة، ان هذه المناورة الاعلامية الجديدة، هي محاولة من جانب نتنياهو لاستمرار حضوره في الاعلام الاسرائيلي، وذلك بعد عدة اشهر من انتهاء حياته السياسية التي تزامنت مع اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة.

وستتم إزالة حراسة مشددة تمتعت بها زوجة نتنياهو سارة وولداه يائير وأفنير على مدى السنوات الـ12 الماضية، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكان نتنياهو ترأس الحكومة بين 31 مارس/ آذار 2009 و13 يونيو/ حزيران 2021، وهو يريد، وفق الرسالة، تمديد الحراسة على أسرته 6 أشهر أخرى.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن النقطة التي ارتكز عليها نتنياهو قد تكون ارتباط ولايته بعمليات اغتيال خارج الاراضي المحتلة خلال فترة توليه منصبه، لاسيما اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين و نشطاء كبار من حماس وحزب الله، بحسب الصحافة العبرية.

ومع بدء تولي حكومة بينيت مهامها، في يونيو/حزيران الماضي، قررت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" تقصير مدة حراسة أسرة نتنياهو إلى 6 أشهر فقط اعتبارًا من نهاية مهامه رئيسًا للوزراء، بدلًا عن عام كما كان مقررًا في السابق.

وتتولى وحدة "ماغن" (المكلفة تأمين الشخصيات في مكتب رئيس الوزراء) مهمة تأمين زوجة نتنياهو وولديه، وهي الوحدة المسؤولة أيضًا عن حراسة الوزراء. أما نتنياهو نفسه، ولكونه رئيس وزراء سابق، فيحظى بحراسة مشددة وسيارة مصفحة بسائق لمدة 20 عامًا من نهاية ولايته.

رغم ذلك، أفادت القناة 12 العبرية أنه من غير المرجح أن يتم تلبية طلب نتنياهو، وبأن جهاز الشاباك لم يُطلب منه تقديم تقييم جديد للتهديد بحسب الصحف العبرية.