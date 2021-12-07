الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
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الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي في العمق

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين

جولة جديدة من اجتماع صيغة استانا في الـ 21 و22 من الجاري

غريب آبادي: الدول المتشدقة بحقوق الانسان تحتضن اكبر المفسدين الاقتصاديين

حماس تعلق على دعوة تبون عقد لقاء للفصائل الفلسطينية بالجزائر

البصرة تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الانفجار