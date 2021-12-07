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مسؤول امريكي يكشف.. لماذا سيوجه بايدن تحذيراً لبوتين!

مسؤول امريكي يكشف.. لماذا سيوجه بايدن تحذيراً لبوتين!
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفَ مسؤول أميركي عن أنّ الرئيسَ جو بايدن سيحذرُ نظيرَه الروسي فلاديمير بوتين من مهاجمةِ اوكرانيا، وذلك خلالَ الاتصالِ المقرر بينَهما اليوم.

العالم- الامريكيتان

وقالَ المسؤول إنّ بايدن سيؤكدُ أنّ مهاجمةَ اوكرانيا ستضعُ موسكو مقابلَ عواقبَ اقتصاديةٍ وخيمة. واضافَ المسؤولُ أنّ الولاياتِ المتحدة تعملُ مع حلفائِها الأوروبيين بشأنِ ردٍ قوي في حالِ وقوعِ أيِ هجومٍ روسي على اوكرانيا.

وكانتْ مصادر اعلامية أميركية قد تحدثتْ عن امكانيةِ فصلِ روسيا عن نظامِ الدفعِ الدولي الذي تستخدمُهُ المصارفُ في جميعِ أنحاءِ العالم.

هذا ومن المقرر ان يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين اجتماعا عبر الفيديو الثلاثاء، في خضم توتر متصاعد بين موسكو والغرب على خلفية اتهام الأميركيين روسيا بالتحضير لاجتياح وشيك لأوكرانيا.

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