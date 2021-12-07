شاهد.. أعداد غير رسمية مرعبة عن ضحایا انفجار البصرة

العالم - مراسلون

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان باستشهاد أربعة عراقيين وجرح عشرين آخرين جراء انفجار دراجة نارية في تقاطع الصمود بمدينة البصرة.

واشار مراسل قناة العالم نقلاً عن شهود عيان ومصادر من داخل مستشفی البصرة التعليمي ان عدد الشهداء وصل الی 16 شخصاً وهناک 20 جريحاً نقلوا الی المستشفی.

وأکد مراسل قناة العالم ان تفجير الدراجة النارية المفخخة تم عن بُعد بحسب شهود عيان.

وأفادت خليةُ الإعلامِ الأمني في بيانٍ أنّ التحقيقات جاريةٌ لمعرفة ملابسات الحادث. ولم تتضح حتى الآنَ طبيعة الانفجار، ومَن يقف وراءه، لكنّ مصادر محلية وصفته بالعمل الإرهابي.

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