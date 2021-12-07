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مراسل العالم: لا خسائر بشرية في العدوان الاسرائيلي على اللاذقية والأضرار اقتصرت على تدمير الحاويات

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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