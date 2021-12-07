الشركس .. الحفاظ على الموروث بالرغم من الحرب

العالم - صدى سوريا

ويناقش برنامج"صدى سوريا"، اندلاع الحرب المفروضة على سوريا والتي شارك الشركس في الدفاع عنها كأحد ابنائها فاستهدفت المجموعات المسلحة قراهم في حلب ودمشق والقنيطرة وحمص وعاث فيها فسادا.

واستعرض البرنامج تفاعل السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي مع الدور الشركسي في الحياة السورية.

حيث غرد باسل ديوب على موقع تويتر قائلا:" أظهر معظم السوريين من أصول شركسية قوقازية مختلفة وهم شعوب وقوميات كثيرة وطنية صادقة، التزامهم بمؤسسات الدولة الا قلة شاذة منهم، حملوا السلاح للدفاع عن وطنهم وهم في غالبيتهم يعتبرون أنهم عرب سوريون بالثقافة والايمان بالوطن، ومسلمون وسطيون".

هذه المواضيع يناقشها برنامج "صدى سوريا"مع ضيوف الحلقة:

حسام طالب المحلل السياسي من دمشق

معن إسلام رئيس الجمعية الخيرية الشركسية فرع حمص

التفاصيل في الفيديو المرفق ...