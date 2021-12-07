الرئاسة الفرنسية تؤكد حضور ماكرون قمة دول 'فيسغراد' الاربع

العالم - أوروبا

وحسب بيان نشرته رويترز قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر قمة دول فيسغراد الأربع، وهي المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا يوم الاثنين.

وأوضح البيان أن ماكرون سيلتقي بالزعيم المجري فيكتور أوربان الذي يترأس جماعة فيسغراد، وزعماء المعارضة المجرية.

ولفت إلى أن المجر دعت ماكرون لحضور القمة التي تعقد في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/ كانون الثاني.

وقال البيان إن الرئيس الفرنسي سيكون لديه فرصة لمناقشة الأولويات الأوروبية الرئيسية مثل المناخ والتحول الرقمي، وتعزيز الدفاع الأوروبي وكذلك السياسات المتعلقة باللجوء والمهاجرين.

يشار إلى أن مجموعة فيسغراد هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا، وهم جميعاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يهدف إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري،الثقافي، الاقتصادي والطاقة فيما بينهم بالإضافة لتعزيز تكاملهم الأوروبي.