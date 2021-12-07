رئيس منظمة الطيران المدني: اميركا تجاهلت بالحظر حقوق النقل الجوي في ايران

العالم - ايران

وفي تصريح اليوم الثلاثاء بمناسبة "يوم الطيران المدني الدولي – 7 ديسمبر – ICAO"، اشار "محمدي بخش"، الى مبدا حماية حقوق الدول الاعضاء وتوفير فرص مناسبة لها، عبر الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المنافسات السلبية وتلبية مطالب الشعوب للحصول على فرص ناجعة في مجال النقل الجوي، وتاكيدا الدفع بصناعة وتصميم الطائرات للاغراض السلمية؛ مبينا ان جميع ذلك يشكل جزءا من معاهدة "شغاغو" ومنطقة الطيران المدني الدولية، المعنية بتنظيم ورعاية هذه الصناعة.

واكد، ان الاهداف التي وضعتها منظمة "ايكاو" الدولية في مجال النقل الجوي، تشكل قواعد ثابتة وملزمة بالنسبة لجميع الدول الاعضاء.

وخلص رئيس منظمة الطيران المدني في ايران الى القول، انه "بالرغم من كافة القيود المفروضة، فإن ما مكّننا من أن يكون لنا رأي في مختلف القطاعات الصناعية اليوم، هو الاعتماد على طاقاتنا المحلية المقبلة دون شك على مزيد من الآفاق الواعدة".