الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الطيران المدني: اميركا تجاهلت بالحظر حقوق النقل الجوي في ايران

رئيس منظمة الطيران المدني: اميركا تجاهلت بالحظر حقوق النقل الجوي في ايران
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطيران المدني في ايران "محمد محمدي بخش" : ان اميركا ومنذ انتصار الثورة الاسلامية تجاهلت حقوق النقل الجوي الايرانية، كما فرضت قيودا شديدة في هذا الخصوص.

العالم - ايران

وفي تصريح اليوم الثلاثاء بمناسبة "يوم الطيران المدني الدولي – 7 ديسمبر – ICAO"، اشار "محمدي بخش"، الى مبدا حماية حقوق الدول الاعضاء وتوفير فرص مناسبة لها، عبر الحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المنافسات السلبية وتلبية مطالب الشعوب للحصول على فرص ناجعة في مجال النقل الجوي، وتاكيدا الدفع بصناعة وتصميم الطائرات للاغراض السلمية؛ مبينا ان جميع ذلك يشكل جزءا من معاهدة "شغاغو" ومنطقة الطيران المدني الدولية، المعنية بتنظيم ورعاية هذه الصناعة.

واكد، ان الاهداف التي وضعتها منظمة "ايكاو" الدولية في مجال النقل الجوي، تشكل قواعد ثابتة وملزمة بالنسبة لجميع الدول الاعضاء.

وخلص رئيس منظمة الطيران المدني في ايران الى القول، انه "بالرغم من كافة القيود المفروضة، فإن ما مكّننا من أن يكون لنا رأي في مختلف القطاعات الصناعية اليوم، هو الاعتماد على طاقاتنا المحلية المقبلة دون شك على مزيد من الآفاق الواعدة".

روابط ذات صلة

طائرة نفاذة روسية متطورة في طريقها إلى إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات المماطلة برفع الحصار

باقري يبحث مع ريابكوف العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا

شاهد: العمق السعودي يهتز على وقع عملية التصعيد بالتصعيد

رئيس منظمة الطيران المدني: اميركا تجاهلت بالحظر حقوق النقل الجوي في ايران

الجيش السوري يعترض رتلا عسكريا اميركيا بريف الحسكة

هلاك 4 إرهابيين بعملية امنية في الأنبار