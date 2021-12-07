مرة اخرى ثبت بطلان مزاعم الاحتلال.. فالحقيقة ظهرت بمرفأ اللاذقية!

العالم- خاص بالعالم

العدوان نفذ جوا عبر عدة صواريخ انطلاقاً من البحر المتوسط، مستهدفاً ساحةَ الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ لكن جزءا منها ضرب المرفأ ما ادى الى اندلاعِ حريقٍ في عددٍ من الحاويات التجارية، حيث ادى العدوان الى اضرار مادية في المرفأ دون سقوط ضحايا.

هذه هي صور الحاويات التي استهدفها العدوان الاسرائيلي، فلا وجود لاسلحة كما تزعم تل ابيب في كل مرة تنفذ عدوانا فيها، ولا وجود لاي شيء عسكري، بل هي ملابس ومواد غذائية فقط، ما يؤكد مرة اخرى ان كيان الاحتلال هدفه الاول والاخير هو تجويع الشعب السوري وتدمير مقدرات بلاده فقط، واي كلام اخر هو محض افتراءات وكذب من تل ابيب.

مراقبون يؤكدون ان الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي اكثر منه عسكري، حيث تسعى تل ابيب الى تدمير البنية التحتية السورية، خصوصا التي عجزت ادواتها من الوصول اليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية، حيث يسعى كيان الاحتلال الى محاولة اخراج مرفأ اللاذقية من معادلة المرافئ الحيوية المطلة على البحر الابيض المتوسط وبالتالي عجز البلاد في ادخال المرفأ بمرحلة اعادة الاعمار واستخدامها كمحطة اساسية لوصول البضائع من الخارج وتصديرها ايضا.

رد الفعل السوري السريع على القصف المتمثل باسقاط عدد مهم من الصواريخ التي استهدفت المرفأ ثم باخماد الحرائق السريع وعملية اعادة ترميم ما تم تدميره بسرعة كبيرة، امور تؤكد ان دمشق على أهبة الاستعداد لاي مفاجئة يحاول كيان الاحتلال الاسرائيلي القيام بها على الساحة السورية.