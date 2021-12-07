المركزي الايراني: لا مشاكل او شحة بمعروض النقد الاجنبي

العالم - ايران

وبيّن " علي صالح آبادي" في تصريح على هامش جولة تفقديه لمكاتب الصيرفة في طهران اليوم الثلاثاء، أن لامشاكل في عرض النقد الاجنبي في السوق "المتشكل" ( يعرض فيه اوراق النقد الاجنبي دون وساطة ويركز على التعاملات الآنية والآجلة).

وأضاف أن المصدرين يعرضون نقدهم الاجنبي المتاتي من الصادرات نقدا في هذا السوق ولذلك لايواجه شحة بهذا الخصوص.

وأشار أن بمنظومة " نيما " الالكترونية - المختصة بعرض المصدرين حوالات العملة الصعبة وبيعها على المستوردين - العرض يفوق الطلب ايضا.

ولفت الى أن البنك المركزي يبحث آليات تسهل عملية وصول الناس الى السوق المتشكل وسيتم ذلك قريبا للحد من الطوابير امام مكاتب الصيرفة.