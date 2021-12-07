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ما غاية الارهاب بضرب استقرار مدينة البصرة؟

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

الارهاب يضرب من جديد مدينة البصرة جنوبيَ العراق، شهداء وجرحى جراءَ انفجار دراجة نارية في محيط المستشفى الجمهوري بوسط مدينة البصرة.

العالم- خاص بالعالم

خليةُ الإعلام الأمني اعلنت في بيانٍ استشهادِ أربعةِ عراقيين وجرحِ عشرين آخرين جراءَ انفجارِ دراجةٍ نارية في تقاطعِ الصمود بمدينةِ البصرة، وقالتْ إنّ الضحايا سقطوا جراءَ احتراقِ عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية، مشيرةً الى أنّ التحقيقاتِ جاريةٌ لمعرفةِ ملابساتِ الحادث.

وشهدت البصرة هدوء نسبيًا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تعرضت مناطق أخرى في شمال العراق خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات تبنتها جماعة داعش الوهابية، وأدت الى وقوع ضحايا.

وأعلن العراق أواخر العام الفين وسبعة عشر انتصاره على داعش بعد طردهم من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في عام الفين واربعة عشر.

فيما أشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير إلى أن داعش تحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا وتشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتدادها على الأراضي التي كانت تسيطر عليها سابقا.

وقال التقرير إن داعش ما تزال تحتفظ بما مجموعه عشرة آلاف مسلح نشط في العراق وسوريا. وتبنت داعش انفجارا وقع في تموز/يوليو وأدى الى استشهاد نحو خمسة وثلاثين شخصا في سوق شعبي في مدينة الصدر، في بغداد.

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