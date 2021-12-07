أردوغان من قاعدة عسكرية تركية في قطر: كل الشعوب الخليجية إخواننا

العالم - تركيا

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج الفارسي بأسرها، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وتابع "لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول خليجية على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة".

وأشاد أردوغان بثقة قطر في بلاده ووقوف الدوحة دائما إلى جانب أنقرة في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي.

وقال: "نقدم الدعم اللازم لإخواننا القطريين الذين أسهموا بنمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".

وأبرمت تركيا وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات.

وجرى توقيع الاتفاقيات في الدوحة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، الذي عقد بالديوان الأميري، صباح اليوم.

وبحسب بيان للديوان الأميري، فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال اجتماع اللجنة العليا، سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين بلديهما والارتقاء بها على مختلف الصعد.

ونقل البيان عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع، أهمية اجتماعات اللجنة ولقاءات مسؤولي البلدين من أجل تحقيق أهدافها في توطيد الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية.

وأعرب آل ثاني عن تطلعه، إلى أن تسهم الاتفاقيات بين الجانبين في تحقيق ما يطمح إليه الشعبان القطري والتركي من مصالح في مختلف المجالات.