'الجهاد الإسلامي' تؤكد ضرورة تحرير جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال

العالم- فلسطين

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له: إن "ما يقوم به الاحتلال من احتجاز الجثامين هو سادية احتلالية، معتبراً أن الاحتلال يحاول قهر وكسر شعبنا، لكن إرادة شعبنا أقوى".

وأشاد عدنان، بأهالي بلدة "عراق التايه" التي قدمت التضحيات والشهداء والأسرى والمحررين والأبطال، مشيراً إلى دور المقاومة في اعتبار الجثامين أسرى ويجب تحريرهم.

ودعا القيادي المحرر إلى ضرورة وجود جهة وطنية وإنسانية وحقوقية، من أجل تحرير جثامين الشهداء، معتبراً أن استرداد جثامين الشهداء واجب ديني ووطني وأممي.

يذكر أن سلطات الاحتلال تستمر في احتجاز جثامين عشرات الشهداء في مقابر اسمتها بـ"مقابر الأرقام"، كان المجتمع الدولي دانها وصنفها أنها من "جرائم حرب".