كأس العرب.. المغرب تتقدم على السعودية

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وحسم المنتخب المغربي تأهله إلى الدور القادم من الجولة الماضية، وفوزه سيعزز صدارته بـ9 نقاط، وسيخدم المنتخب الأردني الذي سيحتل الوصافة بفارق 3 نقاط عنه حال تحقيق الفوز على فلسطين.

و سيطر الفريق المغربي على الكرة معظم فترات الشوط الأول، حيث فرض أسلوب لعبه على اللقاء.

ويحتاج الأخضر السعودي للفوز من للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي، بينما تأهل أسود الاطلس من الجولة الثانية.

وبهذه النتائج، فإن الأخضر السعودي، سيحتل المركز الثالث بنقطة واحدة فقط، بالتساوي مع فلسطين خلف المغرب والأردن على الترتيب.