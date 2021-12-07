شاهد بالصور..وقفة مسلحة لقبائل ومشايخ ماوية في تعز لمواجهة العدوان السعودي

العالم - اليمن

المحتجون من أبناء ماوية قدموا قافلة مالية وغذاية وأكدوا على إعلان النفير في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر ودحر العدوان من كل أراضي اليمن باعثين رسائل لكل أدوات العدوان الذين يحيكون المؤامرات ضد تعز بأن تعز مقبرة الغزاة والعملاء بتلاحم أبناءها معلنين تقديم كل التضحيات في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض.

وندد المحتجون بالموقف الأممي الصامت والمتستر منذ أكثر من 7 سنوات على جرائم العدوان وحصاره بحق المواطنين اليمنيين والتى كان آخرها جريمة مجزرة مقبنة بحصيلة أكثر من 30 مدنيا بين شهيد وجريح كما وجه المشاركون بالوقفة دعوة لكل المغرر بهم في صفوف العدوان إلى سرعة العودة إلى صف الوطن واستغلال قرار العفو العام قبل فوات الأوان.