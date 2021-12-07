الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالصور..وقفة مسلحة لقبائل ومشايخ ماوية في تعز لمواجهة العدوان السعودي

شاهد بالصور..وقفة مسلحة لقبائل ومشايخ ماوية في تعز لمواجهة العدوان السعودي
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

نفذ أبناء ومشايخ مديرية ماوية شرق تعز اليمنية اليوم وقفة قبلية مسلحة بحضور رسمي لحكومة الإنقاذ الوطني في اليمن والسلطة المحلية بتعز استمرار للصمود ورفد الجبهات في مواجهة العدوان السعودي الإمارتي وتصعيده على الجبهات الغربية واستهداف المدنيين الابرياء

العالم - اليمن

المحتجون من أبناء ماوية قدموا قافلة مالية وغذاية وأكدوا على إعلان النفير في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر ودحر العدوان من كل أراضي اليمن باعثين رسائل لكل أدوات العدوان الذين يحيكون المؤامرات ضد تعز بأن تعز مقبرة الغزاة والعملاء بتلاحم أبناءها معلنين تقديم كل التضحيات في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض.

وندد المحتجون بالموقف الأممي الصامت والمتستر منذ أكثر من 7 سنوات على جرائم العدوان وحصاره بحق المواطنين اليمنيين والتى كان آخرها جريمة مجزرة مقبنة بحصيلة أكثر من 30 مدنيا بين شهيد وجريح كما وجه المشاركون بالوقفة دعوة لكل المغرر بهم في صفوف العدوان إلى سرعة العودة إلى صف الوطن واستغلال قرار العفو العام قبل فوات الأوان.

روابط ذات صلة

اليمن...إرتفاع حصيلة استهداف العدوان السعودي لمنطقة الرقو الى 4 شهداء

سلاح استراتيجي بيد صنعاء يعجل بوقف العدوان

اليمن.. طيران العدوان السعودي يشن 5 غارات على صنعاء

مجازر وسلسلة غارات جديدة للعدوان السعودي في اليمن

ظروف انسانية صعبة لمعاقي اليمن بعد اغلاق مراكز التأهيل

تظاهرات واسعة ضد 'هادي' جنوب اليمن تنديدا بتردي الأوضاع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أي انعكاس لإنفتاح الإمارات على ايران على واقع المنطقة؟

المتمردون على الحكم العسكري في ميانمار يبحثون عن السلاح

منتخب المغرب يهزم نظيره السعودي والأخير يودع كأس العرب

لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. رئيس وزراء الصومال يلتقي سفير الإمارات في مقديشو

شاهد بالصور..وقفة مسلحة لقبائل ومشايخ ماوية في تعز لمواجهة العدوان السعودي

الكشف عن دوافع مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في برلين