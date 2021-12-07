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لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين..

رئيس وزراء الصومال يلتقي سفير الإمارات في مقديشو

رئيس وزراء الصومال يلتقي سفير الإمارات في مقديشو
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع سفير الإمارات في مقديشو محمد أحمد العثمان تعزيز العلاقات وأزمة الجفاف بالبلد الأول.

العالم - افريقيا

جاء ذلك خلال استقبال روبلي، الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة مقديشو، السفير الإماراتي محمد أحمد العثمان.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الوزراء،"التقى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي سفير دولة الامارات محمد أحمد العثمان".

وأضاف البيان أن المسؤولين "ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

كما تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى "سبل مساهمة دولة الإمارات في جهود إغاثة الصوماليين المتضررين من الجفاف الذي يضرب البلاد".

وقبل أسبوعين، أعلن روبلي حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وحينها، دعا رئيس الوزراء الصوماليين والمجتمع الدولي إلى مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية.

وتشير تقارير دولية إلى أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه، معربة عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين.

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لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. رئيس وزراء الصومال يلتقي سفير الإمارات في مقديشو

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