الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في لقاءه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي..

السودان.. أوروبا تلزم حمدوك بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود

السودان.. أوروبا تلزم حمدوك بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمناقشة الوضع السياسي الحالي في البلاد.

العالم - السودان

وأطلع رئيس الوزراء حمدوك السفراء على التطورات منذ 21 نوفمبر، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدي إلى "إعلان سياسي" لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال.

وأشار السفراء، خلال اللقاء، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دعم انتقال السودان إلى الديمقراطية منذ أن بدأت الثورة السلمية في البلاد في ديسمبر 2018، قبل ثلاث سنوات.

وأشار السفراء إلى أن هذا الدعم كان سياسيا وماليا بهدف دعم ليس فقط الانتقال السياسي، ولكن أيضا الانتعاش الاقتصادي في طريق تحقيق شعار الثورة “الحرية والسلام والعدالة للجميع”.

وأوضحوا أن الأزمة الناجمة عن أحداث 25 أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة.

كما أكدوا عزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وطالب السفراء رئيس الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية.

وشددوا على استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في انتقال السودان الفريد إلى الديمقراطية ودعمهم لشعب السودان في سعيه لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للجميع.

روابط ذات صلة

رسالة شفهية من ابن سلمان الى حمدوك

السودان..تفاصيل اجتماع مشترك بين البرهان وحميدتي وحمدوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إعادة طفلتين سويسريتين من مخيم لعوائل 'داعش' في سوريا

دراسة بريطانية تحسم الجدل بشأن خلط لقاحات كورونا

المحققة الأممية السابقة كالامارد.. اعتقال متهم باغتيال خاشقجي في باريس قد يكون اختراقا

في لقاءه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي.. السودان.. أوروبا تلزم حمدوك بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود

البيت الأبيض: بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية

السعودية وعمان تصدران بيانا مشتركا في ختام زيارة إبن سلمان لـ'مسقط'