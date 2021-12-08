السفيرة الفرنسية إلى سوريا ستبقى في باريس!

العالم - سوريا

وقالت كورمي في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "يسرّني أن أعلن تعييني كمبعوث فرنسي خاص جديد لسوريا ومقر عملي في باريس".

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء عن تعيين بريجيت كورمي سفيرة فرنسية في دمشق.

ونقلت صحيفة "البعث" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أصدر مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه كورمي مستشارة الشؤون الخارجية وسفيرة فرنسا في سوريا.

وقطعت فرنسا علاقتها مع سوريا في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق حينها، وذلك في عهد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.

وفي آب 2018، أعلنت فرنسا تعيين السفير الحالي في إيران، فرانسوا سينيمو، ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية لدى سوريا.

وبين عامي 2014 و2018 كان فرانك جيليه، أول من شغل منصب المبعوث الفرنسي إلى سوريا، بتعيين من الرئيس فرانسوا أولاند، وأدرجت وزارة الخارجية الفرنسية في موقعها جيليه على أنه سفير لسوريا.

وفي 10 من تشرين الثاني الماضي، نفت وزارة الخارجية الفرنسية، أي نية لديها بإعادة العلاقات مع سوريا، وقالت: "إن فرنسا لا تعلّق على القرارات السيادية للدول الشريكة".