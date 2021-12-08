توقيع 15 اتفاقية ثنائية بين أمير قطر وأردوغان

العالم - قطر

وبحث الزعيمان "سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصاً الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة".

أبرز الاتفاقيات

وكانت أبرز الاتفاقيات الـ15 الجديدة التي وقعها الزعيمان؛ بروتوكول بشأن تنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في مجالات تنفيذ الفعاليات الكبرى بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث بين الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ بوزارة الداخلية التركية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم بين وزارتي خارجية البلدين، وخطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وشهد أمير قطر والرئيس التركي توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية مع منظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا، والبرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم في مجالي الشباب والرياضة للأعوام (2022 - 2024)، والبرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومتي البلدين.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئاسة الشؤون الدينية التركية للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومعهد المعايير التركية، والبرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة الثقافة والسياحة التركية للعامين (2022 - 2023)، واتفاقية تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، استقبل أمير دولة قطر الرئيس التركي، الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكانت الزيارة تلبية لدعوة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.