السودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية

العالم - السودان

وأكد سفير السعودية في الخرطوم علي حسن بن جعفر استعداد السعودية لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع السفير السعودي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك منذ يومين، نقل من خلاله رسالة شفهية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتعلق بموقف المملكة الثابت للشعب السوداني واستقرار البلاد.

وسبق أن قال رئيس مجلس الأعمال السعودي – السوداني حسين بحري إنّ هناك توجهاً لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في السودان لتصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من نحو 4 مليارات حالياً.

ومن المرجح أن يأتي تمويل هذه المشاريع الجديدة من عدة مصادر، بينها الأموال الخاصة للشركات أو من خلال الحصول على خطوط ائتمان من بنوك محلية أو الصناديق والمصارف الحكومية.

وكانت الرياض قد ترجمت تقاربها مع الخرطوم، خلال الفترة الماضية، بعقد الملتقى الاستثماري في سبتمبر/ أيلول الماضي، لاستكشاف كيفية تعزيز العلاقات التجارية وبلورة رؤية مشتركة بين البلدين لزيادة التعاون الاستثماري بما يعود بالنفع على الطرفين.

وطرح القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية خلال الملتقى السوداني - السعودي 6 قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات السعودية، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.