أول تعليق لحماس والجهاد بشأن عمليات طعن مستوطنة في الشيخ جراح

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع : العمليات البطولية في الضفة والقدس والتي كان آخرها فجر اليوم بطعن مستوطنة في الشيخ جراح تثبت عظمة شعبنا الثائر وأن مقاومته عصية عن الانكسار.

وأكد: شعبنا في ⁧ الضفة⁩ و القدس⁩ في معركة مفتوحة مع الاحتلال وسيخرج للغزاة وقطعان المستوطنين من كل مكان وبمختلف الوسائل حتى دحره عن أرضنا.

هذا وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلَّح : "نبارك عملية الطعن التي نفذت صباح اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة"وتأتي ردا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتة".

وبحسب مراسل قناة العالم في فلسطين، استنفرت قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح إثر تنفيذ سيدة لعمـ.ـلية طعـ.ــن وانسحابها بعد إصابة مستوطنة بجروح وصفت بالخطيرة"

وبحسب مواقع للمستوطنين، فإن المستوطنة أصيبت بجروح متوسطة، ونقلت للعلاج.

في السياق أعلنت مصادر عبرية عن اعتقال منفذة عملية الطعن من داخل مدرستها بحي الشيخ جراح.

كما اعتقل الاحتلال طالبتيْن ومديرة مدرسة ومرشدة اجتماعية من حي الشيخ جراح.

وعاثت قوات الاحتلال خراباً في مدرسة الروضة الحديثة بالشيخ جراح بالقدس اثناء اعتقال منفذة عملية الطعن وهي طالبة وتبلغ من العمر 15 عاما.