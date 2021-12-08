الجيش الجزائري: المغرب تتجه إلى تصعيد أعمالها العدائية تجاه الجزائر 'بتحالفها مع الكيان الصهيوني'

العالم - الجزائر

وأضاف المصدر، أن المخزن “يقدم على ذلك يهدف لتصفية القضية الفلسطينية خدمة للصهيونية، فجار السوء لم يبع القضية فحسب بل بلغت به العمالة حد إتحاة المجال للكيان الصهيوني لوضع موطئ قدم له بالمنطقة التي ظلت إلى وقت قريبر عصية ومحرمة عليه”.

وأضافت المجلة “أن المخزن يحاول أن يظهر أمام المجتمع الدولي بمظهر الدولة المسالمة التي لا تكن العداء للكيان الصهيوني، رغم إغتصابه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

واعتبر المصدر أن تصرف المخزن يأتي “لكي يغض المجتمع الدولي النظر عن إحتلاله للأراضي الصحراوية وتشريد شعبها وسلب خيراتها وإتاحة المجال أمام شركات أجنبية لنهب خيرات الشعب الصحراوي, ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بتجاهل قرارات الشرعية الدولية التي تصب جميعا لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي. وحقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه”.