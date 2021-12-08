عقوبات اميركية جديدة علی ايران علی وقع مفاوضات فيينا

العالم - ايران

ففي حين تقول ادارة الرئيس جو بايدن انها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهما بأنها ليست جادة في المحادثات اضافت وزارة الخزانة الاميركية أسماء تسعة أفراد إيرانيين وأربعة كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان.

لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط بحسب الخارجية الايرانية. المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده قال في تغريدة على تويتر حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لاميركا التوقف عن فرض حظر على إيران. واضاف إنّ واشنطن لا تستوعبُ أنّ سياسةَ الضغوطِ القصوى تتناقضُ مع الانفتاحِ الدبلوماسي، لافتا الى ان الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي الى خلق تأثير ايجابي وليس مضاعفة الحظر.

وياتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات الغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أعلنَ أنّ مفاوضات فيينا ستُستأنَف الخميسَ المقبل ولفت الى إنّ الاقتراحاتِ الإيرانية يمكنُ أنْ تُعطِيَ دفعاً جاداً لمسارِ المحادثات.

وقال علي باقري كني:"المسودتان المقدمة من قبل الوفد الايراني المفاوض، في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة وانما في ضوء النصوص التي كان قد توصل اليها الطرفان خلال ست جولات سابقة في فيينا، نحن اجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات".

ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لان تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل الى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الايراني يحاول الطرف الاخر القاء اللوم على ايران في عدم احراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قال ان بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت. واضاف ان عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة معتبرا انه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الايرانيين عن التزاماتهم.

من جانبه اقر مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية بيل بيرنز بأن ايران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي لكنه اشار الى احرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم وهو احد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.