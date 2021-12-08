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لبنان: عقد الكهرباء مع الأردن وسوريا أصبح جاهزا وقريبا سيتم التوقيع عليه

لبنان: عقد الكهرباء مع الأردن وسوريا أصبح جاهزا وقريبا سيتم التوقيع عليه
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطاقة والمياه في لبنان ​وليد فياض​، أن عقد الكهرباء أصبح جاهزًا مع الاردن وسوريا، مشيرا الى انه في الايام المقبلة سيتم التوقيع عليه.

العالم- لبنان

و قال فياض اليوم الاربعاء بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون​، أنني مدعو لمقابلة رسمية إلى فرنسا، للبحث مع الجهات المعنية، إن كان شركة توتالحول عملية التنقيب عن الغاز، أو غيرها، والبحث في موضوع قطاع الكهرباء، ونضع كل هذه الأفكار ضمن الخطة العامة".

وأشار، في مؤتمر صحفي، إلى أنه بنفس الوقت مع توتال هناك عقود قائمة، ويجب أن ننظر إليها، ونحثهم على العمل عليها، معلنًا أننا تحدثنا عن عقود الغاز واستجرار الكهرباء، مؤكدًا أن العقد أصبح جاهزًا مع الاردن وسوريا، والايام المقبلة ستكون للامضاء عليه.

وحول استجرار الكهرباء عبر سوريا الى لبنان، قال فياض إن الإمكانية متوفرة والأردن لديه فائض كهربائي كبير، وأن الخط الثماني الكهربائي بين سوريا والأردن وليبيا والعراق وتركيا، هو قائم،وحيث أن الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا موجود، ما يعني أن البنية التحتية لاستجرار الكهرباء قائمة ومتوفرة، لكن القضية لها عدة ابعاد وأطراف عربية ودولية.

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