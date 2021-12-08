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السعودية تعلن قوانين جديدة بخصوص حمل السلاح

السعودية تعلن قوانين جديدة بخصوص حمل السلاح
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت النيابة العامة في السعودية حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة أو إجراء أي تعديل عليها إلا بترخيص، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.

العالم - السعودية

ونشر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص".

وأوضحت النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة والتي جاءت كالآتي: الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم.

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