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إيران تعلن استعدادها لربط شبكة الكهرباء بجمهورية أذربيجان وروسيا

إيران تعلن استعدادها لربط شبكة الكهرباء بجمهورية أذربيجان وروسيا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الإيراني استعداد بلاده لتطوير واستمرار تبادل الكهرباء بين إيران وجمهورية أذربيجان وقال بانها أجريت دراسات حول التعاون بين إيران وأذربيجان وروسيا في مجال الكهرباء وإيران مستعدة للتعاون مع الدول المذكورة في مجال ربط شبكات الكهرباء.

العالم - إيران

وأكد علي أكبر محرابيان في اللقاء مع سفير جمهورية أذربيجان علي عليزاده على استعداد إيران لتوسيع العلاقات في قطاع المياه والطاقة مع هذا البلد.

واشار إلى العلاقات العريقة بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال المياه والطاقة وقال "ینبغی الاستفادة من المياه الحدودية في اطار أقصى الاستفادة من القدرات المشتركة ".

وقال محرابيان ان"جمهورية أذربيجان سجلت أنشطة جيدة للغاية في مجال الطاقة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استخراج الغاز وتوليد الكهرباء وهو أمر يستحق الثناء".

وشدد وزير الطاقة على ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وباكو حول المياه والطاقة وقال: "هناك إمكانية لزيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وشدد على ضرورة استكمال قطاع محطات توليد الطاقة الكهرومائية من سدي "قيز قلعه سي" و "خدا آفرين" على نهر أرس.

وتابع محرابيان: تم الاستثمار في هذا الخصوص، وتم بناء سد، لكن محطة الطاقة الكهرومائية لم يتم تركيبها بعد.. وبحسب المقاول، تم شراء جزء من المعدات ونقله إلى موقع السد.

واعرب وزير الطاقة عن رغبته لزيادة التبادل بين الدول المذكورة في مجال الكهرباء وقال انه نظرا لاختلاف أوقات ذروة استهلاك هذه الدول في الصيف والشتاء، فمن الممكن زيادة نقل الكهرباء اليهما.

واضاف "اننا نحاول تشكيل لجنة فنية مشتركة مع جمهورية اذربيجان بأسرع وقت ممكن وتقديم الممثل الإيراني في هذه اللجنة. وينبغي أن تعقد هذه اللجنة اجتماعات بشكل منتظم لمراجعة القضايا والتعاون المشترك."

بدوره أكد سفير جمهورية أذربيجان لدى إيران "علي عليزاده" في اللقاء: إننا عازمون على تطوير العلاقات مع إيران، ومن أجل تعاون البلدين في مجال الطاقة، سنكمل سدي خدا آفرين وقيز قلعه سي.

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