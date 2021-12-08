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الاحتلال يهدد بتهجير عائلة مقدسية في حي الشيخ جراح

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يهدد الاحتلال بتهجير عائلة جديدة مقدسية من منزلها الذي يؤوي ثلاث أسر بحي الشيخ جراح و تم تسليم العائلة تبليغا بإخلاء المنزل في حين يواصول المستوطنون اعتداءاتهم على أهالي الحي في سياق سياسات الإحتلال لتهويد مدينة القدس وإجبار سكانها على الرحيل.

العالم - خاص بالعالم

بقرار من الاحتلال.. عائلة إبراهيم سالم من حي الشيخ جراح بالقدس مهددة بالتهجير من منزلها الذي يأوي ثلاث أُسـر..

قبل ايام تم تسليم عائلة سالم والتي تقطن بحي الشيخ جراح منذ عام 48 تبليغ بأن عليهم تسليم المنزل خلال ايام لما يعرف حارس املاك الغائبين التابع لحكومة الاحتلال الاسرائيلي

وفي ظل سياسة التهجير التي يتبعها كيان الاحتلال بحق المقدسيين يواصل المستوطنون اعتدائهم على أهالي حي الشيخ جراح ومنازلهم وخط شعارات عنصرية وكل ذلك يجري تحت حماية أجهزة كيان الاحتلال الأمنية

ورغم كل قرارات الأحتلال واعتداء المستوطنين المتطرفين ألا أن أهالي حي الشيخ جراح متمسكون بأرضهم ومنازلهم رغم الهجمة المسعورة ضدهم

سلمت سلطات الاحتلال اخطاراً لاخلاء منزل في حي الشيخ جراح تعود لعائلة سالم، تنذرهم بالتهجير والرحيل من منزلهم وامهلتهم لنهاية الشهر.

واعتدى عدد من قطعان المستوطنين على سكان اهالي حي الشيخ جراح وخطوا خلالها شعارات عنصرية تدعو لرحيل العرب من الحي.

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بالفيديو.. الاحتلال يهدد بتهجير عائلة مقدسية في حي الشيخ جراح

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