وفد من حماس يصل موسكو ويبحث عدة ملفات

العالم - فلسطين

وضم وفد حركة "حماس" الذي وصل موسكو اليوم، عضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزّت الرشق، إضافة إلى ممثل الحركة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وحضر اللقاء من الجانب الروسي نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية "ألكسيي سكوسيريف"، وفيتالي نعومكن رئيس معهد الاستشراق، بمقر الخارجية الروسية.



وأكد الوفد على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع الجانب الروسي في صورة رؤية الحركة للخروج من المأزق الوطني، والآليات الممكنة لتحقيق هذه الرؤية.



من جانبه، أكد "بوغدانوف" أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور والتنسيق الثنائي، مشددًا على الموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودعم بلاده لجهود تجاوز الانقسام، وتأكيده أنهم على استعداد دائم لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني.



وعبر وفد حماس في ختام اللقاء عن تقديره للموقف والجهود الروسية الداعمة للحق الفلسطيني، في مختلف المحافل الدولية.