إنطلاق جلسة جديدة من محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا

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وعلى هامش الجلسة أكد باقري كني أن الأطراف عبروا عن آرائهم في هذه الجولة مشيرا إلى أن إيران جادة بشأن محادثات فيينا ومتمسكة برؤيتها في التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، كما أشار إلى أن كل الأطراف أبدت في المحادثات استعدادها للعمل على تضييق الفجوات.

مندوب روسيا إلى المحادثات ميخائيل اوليانوف أشار في تغريدة له إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة قد انتهى وكان قصيرا إلى حد ما وبناء، مشيرا إلى أن المشاركين لاحظوا عددا من القواسم المشتركة المهمة في المواقف هناك ، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة إلى الانتهاء من محادثات فيينا بنجاح وبسرعة.

منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لفت في مؤتمر صحفي إلى إن هناك وجهات نظر مختلفة داخل محادثات فيينا مشيرا إلى أن الأطراف ستعمل من أجل تقريبها وإن لدى الأطراف نقطة انطلاق في المفاوضات وتبدأ مما تحقق في يونيو الماضي.

وقال إنريكي مورا:" تم تقديم مقترحات من قبل كل الاطراف وسيتم التعامل معها وهذه المقترحات يجب أن تبنى على ما تم التوصل إليه في العشرين من يونيو الماضي ولابد من الإشارة هنا إلى ان وكالة الطاقة الذرية ستكون طرفا في أي اتفاق مقبل بين الغرب وطهران".



وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أكد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الاوروبية جوزيب بوريل حسن نية بلاده وجديتها في التوصل الى اتفاق جيد مع الدول الكبرى مشيرا إلى إن طهران لم تلحظ حتى الآن أي مقترح بناء وفاعل من الأطراف الأوروبية.

وهو ما يتناقض مع ادعاءاتها بمشاركتها الجدية في المحادثات، وعاملا لتعقيد مسار الاتفاق، مؤكدا أن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أجواء التفاؤل السائدة في فيينا عكرتها الولايات المتحدة بخطوة تصعيدية جديدة ضد إيران، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن تتجه للتشدد في تطبيق الحظر على إيران بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل.

مشيرة إلى إن الوفد سيصدر تحذيرا للشركات التي لا تلتزم في الإمارات بالحظر على إيران بأن واشنطن لديها أدلة على عدم الالتزام بالحظر وإن من المحتمل فرض عقوبات فيما بعد على الشركات بسبب هذه التعاملات.

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