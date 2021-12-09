شاهد..ارتفاع مؤشرات الفساد في تونس

العالم - مراسلون

غياب الارادة السياسية والسعي لتوظيف مقاومة القساد في الصراعات السياسية اهم ما يعيق مواجهة الظاهرة حسب الخبراء

محاربة الفساد اهم الشعارات التي رفعها السياسيون خلال حملاتهم الانتخابية او خلال مسكهم بالحكم طوال السنوات العشر الماضية وصولا الى الرئيس الحالي الذي لم يحل اي ملف فساد للقضاء رغم ما لديه من سلطات ورغم حديثه عن ملفات ثقيلة واشخاص تجاوزوا القانون في خطاباته

يقول سياسيون معارضون، انه رغم توفر الآليات التشريعية الازمة لمكافحة الفساد الا ان هذا الامر بقي مجرد ورقة سياسية يتم استعمالها لضرب الخصوم السياسيين

لن تكون مواجهة التجاوزات سهلة في ظل تنامي حالات الافلات من العقاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...