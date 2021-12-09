الصحة الايرانية: 3228 إصابة جديدة و 78 حالة وفاة بكورونا

العالم-إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 3 آلاف و 228 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 147 ألفا و 872 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان 3169 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 950 ألفا و 425 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 58 مليونا و 489 ألفا و 565 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 48 مليونا و 926 ألفا و 450 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليون و971 الفا و 229 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 109 ملايين و 387 ألفا و 244 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 39 مليونا و 739 ألفا و 512 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.