'انفوغرافيك' للاعلام الحربي لسرايا القدس ليوم التاسع من ديسمبر

العالم - فلسطين

وأوضح الإعلام الحربي للسرايا انه في يوم الأحد 09 كانون الاول/ديسمبر 2001 فجَّر الاستشهادي المجاهد نمر أبو سيفين من سرايا القدس بجنين نفسه في محطة للحافلات بمدينة حيفا المحتلة ما أدّى لإصابة 30 صهيونياً، وفي يوم الأحد 09 كانون الاول/ديسمبر 2007 فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة بقوة صهيونية خاصة شرق خزاعة، وفي نفس اليوم أطلقت سرايا القدس قذيفة (RPG) باتجاه جيب هندسة صهيوني شرق خزاعة، وفي يوم الاربعاء الأربعاء 09 كانون الاول/ديسمبر 2020 استشهد المجاهد لامي إبراهيم أبو عواد من سرايا القدس بحي الشيخ رضوان إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وكما اسلفنا كان من بين الذكرة الخاصة بسرايا القدس تفجير الاستشهادي المجاهد نمر أبو سيفين من سرايا القدس بجنين نفسه في محطة للحافلات بمدينة حيفا المحتلة ما أدّى لإصابة 30 صهيونياً.

وفي مثل هذا اليوم التاسع من ديسمبر دخل ثلاثة أسرى من قادة السرايا أعواما جديدة في سجون العدو

سرايا القدس _ الإعلام الحربي