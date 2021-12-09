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مورا: اطراف الاتفاق النووي لديهم احساس جديد لإحياء الإتفاق

مورا: اطراف الاتفاق النووي لديهم احساس جديد لإحياء الإتفاق
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال ممثل الاتحاد الاوروبي في اجتماعات فيينا "انريكي مورا" ، أن جميع اعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لديهم احساس جديد لاحياء الاتفاق.

العالم-اوروبا

واضاف المسؤول الاوروبي في حديث صحفي في فيينا بعد اجتماع اعضاء اللجنة المشتركة : إن ما شعرت به صباح اليوم هو ان جميع الوفود المشاركة في الاجتماع لديها احساس جديد بشان ضرورة العمل من أجل التوصل الى توافق يحيي الاتفاق النووي.

واضاف ان هناك رؤى مختلفة بخصوص سير المحادثات، ونحن نحاول تقريب وجهات النظر من بعضها ، معتبرا ان اهم هدف في المحادثات هو التغلب على الخلافات.

وكان ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد وصف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الخميس في فيينا بعد انتهائه بأنه كان قصيراً وبناءً.

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