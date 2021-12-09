الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

نظم أبناء ومشايخ مديرية التعزية بمحافظة تعز اليمنية وقفة احتجاجية قبلية مسلحة بحضور رسمي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني إعلانا للنفير العام واستمرار للصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي.

العالم- اليمن

واكد أبناء ومشايخ مديرية التعزية دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال لكسر وافشال كل تحركات العدوان وتصعيده على مختلف الجبهات وخصوصا الجبهة الغربية إلى جانب توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم الشعبي ومواجهة كل المؤامرات التي يحيكها العدوان وأدواته ضد المحافظة وأمنها .

المحتجون أكدوا على استعدادهم التام للتوجه للجبهات وتقديم كل التضحيات في سبيل الله ودفاعا عن تراب اليمن وسيادته .

كما نددو بالمواقف الأممية الصامتة أمام جرائم العدوان المتواصلة بحق الشعب اليمني مطالبين القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير بمزيد من الضربات في عمق العدوان ردا على استمرار مجازر العدوان وحصاره.

المحتجون بعثوا دعوات لكل المغرر بهم في صف العدوان إلى سرعة العودة إلى صف الوطن واستغلال قرار العفو العام قبل فوات الأوان.

روابط ذات صلة

شاهد بالصور..وقفة مسلحة لقبائل ومشايخ ماوية في تعز لمواجهة العدوان السعودي

صنعاء.. محاكمة 18 متهما بجريمة قتل وتعذيب 26 أسيراً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته

مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة

العراق يطالب تركيا إيقاف تنفيذ سد الجزرة

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي ثلاث دول أوروبية ومورا في فيينا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2021

نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 115 يوما إلى المستشفى