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مسؤول أمريكي: بايدن لم يقدم أي تنازلات لبوتين

مسؤول أمريكي: بايدن لم يقدم أي تنازلات لبوتين
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقدم أي تنازلات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في الاتصال بينهما الذي تصدره ملف الأزمة الأوكرانية.

العالم - الأميرکيتان

صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقدم أي تنازلات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في الاتصال بينهما الذي تصدره ملف الأزمة الأوكرانية.

وقال المسؤول إن بايدن أكد بوضوح للحلفاء في الناتو التمسك بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، التي تقضي بأن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعتبر هجوما على الجميع.

وأجرى بايدن يوم الخميس اتصالين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكس وحلفاء أمريكا في الناتو من دول أوروبا الوسطى لمناقشة نتائج قمته الافتراضية مع الرئيس الروسي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

وحذر خلالها بايدن من فرض عقوبات على روسيا في حال "اجتياحها" لأوكرانيا. من جهته طالب بوتين حلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية لموسكو بشأن عدم التوسع شرقا، ودعا لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن الأزمة في أوكرانيا.

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