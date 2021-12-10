الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق تعلن اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين

دمشق تعلن اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمجلس.

العالم - سوريا

وتطرق الجانبان إلى خطط عمل المجلس في سوريا خلال الفترة الحالية وإمكانية توسيعها في المستقبل.

وأكد الوزير المقداد أن سورية ترحب بعودة كل اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات لتهيئة الظروف التي تضمن عودة طوعية وآمنة وظروفاً معيشية جيدة للعائدين في الوقت الذي تتعامل بعض الدول الغربية مع هذا الملف بطريقة سلبية وتستمر في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ولا تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم تحت ذرائع باطلة.

وشدد الدكتور المقداد على ضرورة الالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها الشعب السوري كنتيجة مباشرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

وحث وزير الخارجية والمغتربين المجلس النرويجي للاجئين لبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من آلام ومعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى بلدهم واستمرار التواصل لإزالة أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهم.

بدوره أعرب إيغلاند عن تقديره للتسهيلات المقدمة من جانب الحكومة السورية لإنجاح عمل المجلس مشيداً بالتعاون المثمر بين الجانبين.

وأكد ايغلاند أن المجلس سيقوم بكل ما يمكن لضمان تعزيز هذا التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات التي تحتاج إليها ولا سيما في قطاع التربية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور لؤي فلوح مدير إدارة أوروبا في الوزارة ورانيا الحاج علي مديرة إدارة المنظمات ومن جانب المجلس النرويجي للاجئين كارستن هانسن المدير الإقليمي للمجلس وآنا سيرفي مديرة المجلس في سورية والياس شبراوي مدير البرنامج الإقليمي.

روابط ذات صلة

اميركا تواصل سرقة النفط السوري

انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في ريف القنيطرة

سوريا وكوبا تؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما

سوريا تؤكد مواصلتها التعاون مع منظمة حظر الكيميائي وتجدد إدانة استخدام هذه الاسلحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ولاية بنجشير الأفغانية

قبائل البيضاء اليمنية تندد بالتصعيد الأمريكي وجرائم العدوان السعودي

من ايران هل الولايات المتحدة مستعدة لرفع الحظر عن ايران؟

الإحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدي لطائرة حربية سعودية وتجبرها على مغادرة أجواء مأرب

عين الإنسانية يدين جريمة العدوان السعودي في منطقة الرقو اليمنية