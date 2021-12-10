أهم الأحداث التي شغلت مواقع التواصل الإجتماعي

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وأستأنفت امس الخميس في فيينا، وفود إيران ومجموعة 1+4 محادثات الغاء الحظر الامريكي عن ايران، بعد توقفها بناء على طلب من الاطراف الاوروبية للتشاور مع عواصمها.

أثار فيلم "أميرة" الذي يتناول قضية "تهريب النطف" من سجون الاحتلال انتقادات رسمية وشعبية واسعة، واعتبرته مسيئا لقضية الأسرى ويخدم رواية الاحتلال، ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إن الاستمرار في التعاطي مع فيلم "أميرة" والترويج له، هو خيانة لنضال الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر ألقى الأسير الفلسطيني أيهم كممجي، قصيدة من الشعر كتبها داخل زنزانته في سجون الاحتلال، وذلك أثناء جلسة محاكمته في الناصرة. الأسير كممجي أحد أبطال عملية "نفق الحرية" الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وأعاد الاحتلال اعتقاله مع رفيقه مناضل انفيعات بعد محاصرتهم في منزل بمدينة جنين.

لاول مرة منذ بداية الحرب على سورية يقوم كيان الاحتلال الاسرائيلي بالعدوان على مرفأ اللاذقية غربي البلاد، العدوان نفذ جوا عبر عدة صواريخ انطلاقاً من البحر المتوسط، مستهدفاً ساحةَ الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

ويؤكد مراقبون ان الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي اكثر منه عسكري، حيث تسعى تل ابيب الى تدمير البنية التحتية السورية، خصوصا التي عجزت ادواتها من الوصول اليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية.