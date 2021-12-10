حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات

العالم - الإمارات

ودعت إلى الحملة كل من الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE) ومركز الدفاع عن المحتجزين الإماراتيين (EDAC)، وفقا لـ موقع "الإمارات ليكس"..

وتتضمن الحملة التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة لدعوة منظمي سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 والسائقين والفرق ليكونوا أبطال حقوق الإنسان على الحلبة.

وجاء في بيان للحملة “قبل انطلاق سباق جائزة أبو ظبي الكبرى يوم الأحد، نطلب منهم حث سلطات الإمارات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين أدينوا لمجرد انتقادهم السلمي للسلطات الإماراتية، أو بسبب تعزيز حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضاف البيان “يجب أن يكون المشاركون في الفورمولا 1 صوت أولئك الذين تم إسكاتهم واحتجازهم ظلماً”.

ومن بين سجناء الرأي هؤلاء المدافع البارز عن حقوق الإنسان ، أحمد منصور، الذي عمل على نطاق واسع مع المنظمات الدولية لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

في مايو 2018 ، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”.

واحتُجز منصور في الحبس الانفرادي في زنزانة بدون سرير وبدون الحصول على الكتب أو أشعة الشمس أو الهواء النقي ، كما تعرض للضرب والإيذاء من قبل حراس السجن.

محمد الركن ، محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان ، هو سجين رأي آخر يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لتوقيعه عريضة على الإنترنت تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وعانى الركن فترات طويلة من الحبس الانفرادي والتعذيب، وحُرم من الزيارات العائلية أو المحامين.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة الركن العام المقبل، ونهدف إلى ضمان عدم تعرضه للاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهي ممارسة شائعة أخرى في الإمارات تستخدم لإسكات المعارضين السياسيين.

ومن القضايا المهمة الأخرى حالة الدكتور ناصر بن غيث ، وأعضاء فريق الإمارات 94 ومعتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي.

وحثت الجملة على لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى في الإمارات من خلال الانضمام إلى عاصفة تويتر.

وجاء في البيان: انشر أكبر عدد ممكن من التغريدات ، متوجهاً إلى سباق الفورمولا 1 أبو ظبي الكبير على وجه الخصوص ، وحث المشاركين على المساعدة في وضع حد لممارسة الغسل الرياضي في الإمارات العربية المتحدة ، والتي تشمل الحكومات التي تستخدم الأحداث الرياضية لصرف الانتباه عن سجل حافل في انتهاك حقوق الإنسان”.

ودعا البيان إلى نشر أكبر عدد ممكن من التغريدات على مدار اليوم باستخدام وسوم #AbuDhabiGP و # F1 و # Formula1. تتضمن علامات التجزئة المهمة الأخرى #FreeAhmed و #FreeAlRoken و #FreeNasser و # FreeUAE94.