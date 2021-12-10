شاهد..تعليقات رواد التواصل حول مباحثات فيينا

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وأستنأفت أمس الخميس في فيينا، وفود إيران ومجموعة 1+4 محادثات الغاء الحظر الامريكي عن ايران، بعد توقفها بناء على طلب من الاطراف الاوروبية للتشاور مع عواصمها.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع حيث كتب دريد زهير حول موضوع: "الاوروبيون يتحدثون عن خيبة أمل أو اقتراحات ايرانية غير واقعية والكثير من الإدعاءات الفارغة التي تحاول إلقاء اللوم على ايران في حين أن الترويكا_الاوروبية هي التي فشلت بتقديم حل لايران بعد خروج واشنطن من الاتفاق عام 2018 ، الغرب يحاول تقديم القليل مقابل الكثير من ايران".

وغرد خالد محمد شميطي: "خطیب زاده ردا علی العقوبات الأمریکیة الجدیدة حتى في خضم مفاوضات فيينا، لا تتوقف الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على إيران. فهی فشلت فی فهم أن تصعید العقوبات يتعارض مع جدية وحسن النوایا المزعومة".

وجاء في حساب قناة الاتجاه: "الخارجية الإيرانية ندين ونرفض العقوبات الأمريكية الجديدة ونراها مؤشرا على السلوك المتناقض للبيت الأبيض، العقوبات الأمريكية الجديدة استمرار لسياسة الضغوط القصوى التي بدأها دونالد ترمب، العقوبات والضغوط لن تحقق أهدافها ولن تقوض عزم إيران الدفاع عن أمنها القومي واستقرارها".

وعلق محمد غروي: "السيد إبراهيم رئيسي: راهن الجميع على أننا لن نشارك في مفاوضات فيينا لكننا شاركنا بقوة واقتدار وقدمنا مقترحين فيما يخص العقوبات والملف النووي والكرة الان في ملعب الآخرين".