ندوة "السيدة زينب(ع) قبلة القصيدة"

يتشرف مركز الامة الواحدة للدرسات الفكرية والاستراتيجية التعاون مع مؤسسة عاشوراء الدولية بدعوتكم للمشاركة في الندوة الفكرية احياء لذكرى ولادة السيدة زينب عليها السلام عبر العالم الافتراضي تحت عنوان ("السيدة زينب(ع) قبلة القصيدة").



وسيشارك في الندوة نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية من العالمين العربي والاسلامي وفي مقدمتهم رئيس مؤسسة عاشوراء الدولية اية الله الشيخ محمد حسن اختري ورئيس مركز الامة الواحدة سماحة السيد فادي السيد.





لمتابعة الندوة عبر الرابط التالي



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https://polimi-it.zoom.us/j/8506143468?pwd=Q0xTZGdwa0FKb3U3L1Z2VThYZFVxZz09



Meeting ID: 850 614 3468

Passcode: 564894