مقتل حوالى 100 إرهابي في عملية عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينافاسو

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وقتل حوالى 100 إرهابي في عملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات النيجر وبوركينا فاسو، في الفترة بين 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري على الحدود بين البلدين، وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك، أمس الخميس، إن العملية العسكرية أتاحت تحييد حوالى 100 إرهابي واعتقال حوالى 20 مشتبها به.

وأضافت رئاستا أركان الجيشين، أنه خلال هذه العملية العسكرية قتل 4 عسكريين من بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع في شرقي بوركينافاسو، كما أصيب أيضا 13 عسكريا من البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت رئاستا الأركان، إلى أن العملية العسكرية أتاحت أيضا تفكيك قاعدتين إرهابيتين في منطقتي ييريتاجي شرق بوركينافاسو وكوكولوكو غرب النيجر ومصادرة أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة منزلية الصنع.

من جانبها، قالت حكومة بوركينافاسو، إن مسلحين مجهولين قتلوا 14 شخصا على الأقل من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة.