الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

العالم - فلسطين

وحصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على أغلبية 162 دولة، واعتراض كندا، والإحتلال الإسرائيلي، ماكرونيزيا، وجزر المارشال، والولايات المتحدة، وامتناع 6 دول (زامبيان وأورغواي، وغواتيمالا، وأستراليا، والكاميرون، ورواندا).

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 159 دولة واعتراض كندا، والإحتلال الإسرائيلي، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة)، وامتناع 8 عن التصويت، في حين حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقيّ القدس والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة واعتراض كندا، وهنغاريا، والاحتلال الإسرائيلي، ليبيريا، وجزر المارشال، وماكيونيزيا، والولايات المتحدة) وامتناع 20 دولة عن التصويت.

أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فحصل على تأييد 80 دولة، واعتراض 18 دولة، وامتناع 73 دولة عن التصويت.



وشكر المندوب الدائم الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي على هذا التأييد الهائل لمصلحة القضية الفلسطينية وقراراتها.